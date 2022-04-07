Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області. За його словами, ситуація залишається важкою, окупанти накопичує техніку і людей для масового прориву, поки обмежуючись розвідкою боєм. Однак, проривів ще немає.

Найбільше обстрілів у Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Гірському. У Кремінній через прильот загинула людина. Паливо зосереджено в різних місцях.

Сергій Гайдай просить громадян не тягнути з евакуацією, жд-колія вчора була обстріляна, пошкоджена колія. "Чи зможуть її відремонтувати завтра – післязавтра-ніхто не знає", - говорить він.

Відзначимо, що і Сергій Гайдай, і віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук вже кілька днів закликають людей до евакуації, так як ситуація в регіоні може погіршитися через дії окупантів. Орки без розбору вже стріляють по мирних містах-приватних будинках людей і житлових масивах. Як буде розвиватися ситуація не ясно, так що громадян просять евакуюватися із зони бойових дій.

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