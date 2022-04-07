Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области. По его словам, ситуация остается тяжелой, оккупанты накапливает технику и людей для массового прорыва, пока ограничиваясь разведкой боем. Однако, прорывов еще нет.

Больше всего обстрелов в Рубежном, Попасной, Северодонецке, Горском. В Кременной из-за прилета погиб человек. Топливо сосредоточено в разных местах.

Сергей Гайдай просит граждан не тянуть с эвакуацией, жд-колея вчера была обстреляна, повреждена колея. "Смогут ли ее отремонтировать завтра-послезавтра – никто не знает", - говорит он.

Отметим, что и Сергей Гайдай, и вице-премьер-министр Ирина Верещук уже несколько дней призывают людей к эвакуации, так как ситуация в регионе может ухудшиться из-за действий оккупантов. Орки без разбора уже стреляют по мирным городам – частным домам людей и жилых массивах. Как будет развиваться ситуация не ясно, так что граждан просят эвакуироваться из зоны боевых действий.

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