СБУ встановить кожного, хто причетний до звірств у Бучі та інших містах Київщини

Слідчі та оперативні команди СБУ працюють більш ніж у 20 населених пунктах області, на які припав основний масив військових злочинів рф. Вони збирають докази і встановлюють весь ланцюжок причетних: як з боку російських загарбників, так і українських колаборантів.

Тільки через кілька днів СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнуті до відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства.

Також СБУ опитала майже 2 тис.осіб, які стали свідками цих звірств. Це дозволило вже вийти на 33 колаборантів, які співпрацювали з рашистами. СБУ затримала також 15 мародерів серед місцевого населення. Їх вже передали в Нацполіцію.

СБУ виявила понад 100 вибухових пристроїв, понад півсотні артилерійських снарядів, бойові гранати, патрони, детонатори і т.д. вони були передані підрозділам ЗСУ. Зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень.

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