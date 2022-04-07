СБУ установит каждого, кто причастен к зверствам в Буче и других городах Киевщины

Следственные и оперативные команды СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах области, на которые пришелся основной массив военных преступлений рф. Они собирают доказательства и устанавливают всю цепочку причастных: как со стороны российских захватчиков, так и украинских коллаборантов.

Только через несколько дней СБУ удалось установить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества.

Также СБУ опросила почти 2 тыс. человек, ставших свидетелями этих зверств. Это позволило уже выйти на 33 коллаборантов, которые сотрудничали с рашистами. СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения. Их уже передали в Нацполицию.

СБУ обнаружила более 100 взрывных устройств, более полусотни артиллерийских снарядов, боевые гранаты, патроны, детонаторы и т.д. Они были переданы подразделениям ВСУ. Собранная информация будет приобщена к материалам уголовных производств.

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