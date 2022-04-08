З Білорусі як зробили запуск ракети, так тепер і отримають наслідки через день-два у себе.

Після обстрілів російських окупантів на Тернопільщині в течію річки Іква, потрапили хімікати. Для українців небезпека минула, проте наслідки потрапляння хімікатів у річку будуть серйозними.

Про це під час брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної Військової адміністрації Володимир Труш.

За словами очільника області, результати лабораторних досліджень показують, що в колодязях вода вже безпечна для вживання. Однак він підкреслив, що через попадання хімікатів у річку, загинула риба. Також Труш зазначає, що певна кількість небезпечних речовин залишаться в грунті.

У той же час він додав, що зараз річка тече в бік Білорусі, власне, звідки і прилетіла російська ракета, через яку стався розлив хімікатів.

"Специфіка річки Іква така, що вона тече в бік Рівненської області і йде в Білорусь. Ми жартома говорили, що з Білорусі як зробили, так тепер і отримаєте це день-два у себе. Але Рівненська область попереджена про цю небезпеку, відповідні роботи ними також проводяться", – додав Труш.

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