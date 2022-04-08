Из Беларуси как сделали запуск ракеты, так теперь и получат последствия через день-два у себя.

После обстрелов российских оккупантов на Тернопольщине в течение реки Иква, попали химикаты. Для украинцев опасность миновала, однако последствия попадания химикатов в реку будут серьезными.

Об этом во время брифинга сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

По словам главы области, результаты лабораторных исследований показывают, что в колодцах вода уже безопасна для употребления. Однако он подчеркнул, что из-за попадания химикатов в реку, погибла рыба. Также Труш отмечает, что определенное количество опасных веществ останутся в грунте.

В то же время он добавил, что сейчас река течет в сторону Беларуси, собственно, откуда и прилетела российская ракета, из-за которой произошел разлив химикатов.

"Специфика реки Иква такова, что она течет в сторону Ривненской области и идет в Беларусь. Мы шутя говорили, что из Беларуси как сделали, так теперь и получите это день-два у себя. Но Ривненская область предупреждена об этой опасности, соответствующие работы ними также проводятся", – добавил Труш.

Напомним, враг заканчивает подготовку, решающая битва за Донбасс все ближе.

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