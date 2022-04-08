Російські пропагандисти протягом війни поступово змінюють свою риторику на адресу України в міру появи нових успіхів ЗСУ.

Цікаве відео з добіркою одіозних заяв російських "журналістів «і "експертів" з'явилося в Телеграм-каналі «Труха».

Як відомо, телебачення залишається одним з головних інструментів для маніпуляції населенням в Росії. Однією з найвідоміших одіозних передач, присвячених нагнітанню істерії навколо теми України, є ток-шоу «60 хвилин», яке веде скандальна пропагандистка Ольга Скабєєва.

З початку війни ведуча та гості передачі не припиняючи обговорювали війну в Україні, називаючи її «спецоперацією», згідно з російськими «методичками». При цьому висловлювання присутніх у міру просування "операції" стають все менш радісними і все більш обережними.

Так, в перші дні війни "експерти" фантазували про повний контроль над південно-сходом України, встановлення кордону " по Дніпру, а може бути і західніше», а також про зміну керівництва нашої країни, яке неможливе без взяття Києва. Також вони стверджували, що ніякої паузи в «спецоперації» бути не може.

Однак, вже до кінця березня від таких висловлювань не залишилося і сліду.

"Ми і так збиралися провести перегрупування. Вона потрібна для завершення найголовнішої битви на Сході", - заявив один з учасників програми після відведення російських військ з Київського і Чернігівського напрямків.

Також на початку війни росіяни припускали, що зможуть її завершити до 2 березня.

"На опір ЗСУ залишилося максимум кілька діб", - стверджувала Скабєєва ще в лютому.

Пізніше пропагандистці довелося знову "перевзуватися".

"Насправді ... найбільша європейська держава. Місяць "спецоперації". Захопити країну так швидко неможливо", - заявила "журналістка" вже 28 березня.

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