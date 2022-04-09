Кількість жертв обстрілу росіянами вокзалу в Краматорську зросла. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Сьогодні весь світ співчуває Краматорську, де російські фашисти на залізничному вокзалі вбили щонайменше 52 людини, серед яких 5 дітей», - йдеться в повідомленні.
Збройні сили рф здійснили ракетні удари по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, коли там відбувалася евакуація населення. На момент удару на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість — жінки та діти.
Крім того, Кириленко повідомив, що зранку 8 квітня росіяни вчинили ще один воєнний злочин – вбили цілу родину в Авдіївці.
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Наразі обстріли тривають по всій лінії фронту – під ворожим вогнем Очертинська, Мар’їнська, Авдіївська, Вугледарська, Торецька громади.
Голова Донецької ОВА показав наслідки обстрілів російськими окупантами населених пунктів Донеччини вздовж лінії розмежування.
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