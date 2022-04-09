Після удару по вокзалу замість Краматорська евакуації буде з трьох інших станцій

Вокзал Краматорська призупиняє роботу через пошкодження після ракетного удару російської армії, евакуаційні поїзди забиратимуть людей зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка. Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Вокзал Краматорська призупиняє роботу через пошкодження, але Евакуація продовжиться зі Слов'янська і Покровська в Донецькій області, а також зі станції Новозолотарівка в Луганській області. Повний розклад евакуаційних рейсів опублікуємо окремими повідомленнями".

Враховуючи зростання кількості атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи щодо недопущення скупчень людей навколо вокзалів, поділу потоків пасажирів і т. д.

Оскільки обстріли стають все більш інтенсивними, Донецька і Луганська військово-цивільні адміністрації спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, насамперед дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, вранці 8 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Під час прильоту на площі і перонах вокзалу знаходилися близько 4 тисяч людей. В результаті трагедії загинули вже 52 людини, серед яких близько 5 дітей, ще близько сотні важко поранені. Цинічність цієї трагедії ще й у тому, що окупанти точно знали, що на вокзалі тисячі людей, які очікували евакуаційних поїздів.

Нагадаємо, Створення сухопутного коридору: британська розвідка повідомила про підступні плани окупантів на півдні та сході України.

Як повідомляла Politeka, "Пошкоджено лікарні та житлові будинки": війська рф завдали 50 ударів по Харківщині.

Також Politeka писала, що У Пентагоні підтвердили, що ракетного удару по вокзалу в Краматорську завдала Росія.