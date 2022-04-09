З'явилося важливе звернення до жителів регіону.

Численні вибухи лунають у Київській області - це наслідки розмінування територій області. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

«Зберігайте спокій, ДСНС працює для безпечного майбутнього», - звернувся він до жителів регіону.

Зазначимо, вранці 9 квітня в ДСНС повідомили, що протягом доби піротехнічні підрозділи залучалися 156 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 5 тис. 600 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 78 авіаційних бомб, обстежено територію площею 543,28 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 тис. 141 раз, на Миколаївщині – 1057, Донеччині – 274, Київщині - 417, Сумщині – 195.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 43 тис. 376 вибухонебезпечних предметів та 417 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 444 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 6 тис. 533 га.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки українців закликають одразу повідомляти за номером телефону - 101.

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