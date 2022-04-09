Появилось важное обращение к жителям региона.

Многочисленные взрывы раздаются в Киевской области - это последствия разминирования территорий области. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

"Сохраняйте спокойствие, ДСНС работает для безопасного будущего», - обратился он к жителям региона.

Отметим, утром 9 апреля в ГСЧС сообщили, что в течение суток пиротехнические подразделения привлекались 156 раз, обнаружено, изъято и уничтожено 5 тыс. 600 взрывоопасных предметов, в том числе 78 авиационных бомб, обследовано территорию площадью 543,28 га.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 2 тыс. 141 раз, на Николаевщине – 1057, Донетчине – 274, Киевщине - 417, Сумщине – 195.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 43 тыс. 376 взрывоопасных предметов и 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 444 авиационные бомбы. Обследована территория площадью 6 тыс. 533 га.

В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки украинцев призывают сразу сообщать по номеру телефона - 101.

Напомним, в Буче найдено циничное послание оккупантов – украинцам.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит Гостомель после вторжения оккупантов.

Также Politeka писала, что Алексей Арестович оценил угрозу повторного наступления российских оккупантов на Киев