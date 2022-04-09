Сумській області потрібна стіна на кордоні з росією. Про це заявив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, загроза з боку кордону з рф залишається серйозною, тому він вважає, що є необхідність створення фізичної стіни в рамках державного кордону України.

"Загроза залишається досить серйозною. Нам необхідно будувати лінію Маннергейма, зміцнювати кордон. Я залишаюся шанувальником того, що повинна бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, щоб неможливо було сюди зайти. Також має бути серйозна система протиповітряної оборони. Ми не можемо бути впевнені, що це не повториться знову", - сказав Живицький.

Зазначимо, що Сумська область нарівні з Чернігівською та Київською стали першими, хто прийняв удар російських окупантів 24 лютого. Наразі територію цих областей вдалося звільнити від загарбників, тривають роботи з відновлення населених пунктів.

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