Минобороны РФ в очередной раз опозорилось после обвинений СБУ в возможных провокациях. Дело в том, что Игорь Конашенков на брифинге Минобороны РФ обвинил СБУ в планирующейся провокации на химическом заводе под Харьковом.

Однако есть одно «но». Дело в том, что завода Химпром под Харьковом не существует уже 10 лет. Предприятие — банкрот, и цеха его взорваны.

«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится большая провокация с использованием ядовитых веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения Вооруженных сил россии в якобы химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — заявил на брифинге представитель Минобороны рф генерал-майор Игорь Конашенков.

Как видно на кадрах, завод не только давно закрыт, но и фактически разрушен: здания цехов снесены, а железнодорожные пути к ним разобраны.

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