Деморалізований стан російських окупантів та ставлення до них власних командирів яскраво демонструє чергова перехоплена розмова російського окупанта з дружиною, яку опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.
Окупант скаржиться на відсутність нормального харчування. Замість штатних сухпаїв видають малоїстівні консерви: «Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушкованку, а там одні дупи курячі та кістки якісь. У зампотила зник КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нема чого».
Так само несхвально окупант відгукується і щодо дій свого командування: «Слухайте більше нашого президента-дебіла... Я з першого дня казав, що це не приведе до хорошого… Місиво ще попереду основне… Хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають». На що дружина окупанта зробила висновок, що «план не спрацював».
"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці
Дніпровські бійці похвалилися кадрами нового успіху на фронті: "міць росії закінчиться тут"
"Це буде складна баталія": Зеленський заявив про підготовку вирішального бою, і від чого залежатиме перемога
"Ви виростили цих покидьків": Вакарчук звернувся до росіян, які вважають, що "не винні"
"Найкращим чином описує ідею цієї війни для орків": у Бучі знайдено цинічне послання окупантів - українцям
Росіянин підсумував розмову сподіванням «дотягнути до пенсії» і піти з армії.
Нагадаємо, понад 19 тисяч окупантів і більше 700 танків: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати росії.
Як повідомляла Politeka, ЗСУ глушать переговори окупантів музикою heavy metal під час бою: The Economist про ще одну біду військ рф
Також Politeka писала, що окупанти прикривалися місцевими жителями і крали все, що могли: "Кожні два дні змінювалися машини..."