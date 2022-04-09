Деморалізований стан російських окупантів та ставлення до них власних командирів яскраво демонструє чергова перехоплена розмова російського окупанта з дружиною, яку опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

Окупант скаржиться на відсутність нормального харчування. Замість штатних сухпаїв видають малоїстівні консерви: «Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушкованку, а там одні дупи курячі та кістки якісь. У зампотила зник КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нема чого».

Так само несхвально окупант відгукується і щодо дій свого командування: «Слухайте більше нашого президента-дебіла... Я з першого дня казав, що це не приведе до хорошого… Місиво ще попереду основне… Хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають». На що дружина окупанта зробила висновок, що «план не спрацював».

Росіянин підсумував розмову сподіванням «дотягнути до пенсії» і піти з армії.

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