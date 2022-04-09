Деморализованное состояние российских оккупантов и отношение к ним собственных командиров ярко демонстрирует очередной перехваченный разговор российского оккупанта с женой, которую опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
Оккупант жалуется на отсутствие нормального питания. Вместо штатных сухпаев выдают малосъедобные консервы: «Дали какую-то консерву, которую жрать невозможно. Открыли тушенку, а там одни жопы куриные дакости какие-то. В зампотыла исчез КАМАЗ с сухпайками. Теперь нам жрать нечего».
Так же неодобрительно оккупант отзывается и относительно действий своего командования: "слушайте больше нашего президента-дебила... Я с первого дня говорил, что это не приведет к хорошему... Месиво еще впереди основное... Хваленые калибры-хренибры ничего не помогают». На что жена оккупанта сделала вывод, что «план не сработал».
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