Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати росії у війні станом на ранок 9 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:
особового складу близько 19100 осіб,
танків ‒ 705 од,
бойових броньованих машин ‒ 1895 од,
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артилерійських систем – 335 од,
РСЗВ – 108 од,
засобів ППО – 55 од,
літаків – 151 од,
гелікоптерів – 136 од,
автомобільної техніки – 1363 од,
кораблів /катерів – 7 од,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
спеціальної техніки – 25,
пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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