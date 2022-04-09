Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати росії у війні станом на ранок 9 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:

особового складу близько 19100 осіб,

танків ‒ 705 од,

бойових броньованих машин ‒ 1895 од,

артилерійських систем – 335 од,

РСЗВ – 108 од,

засобів ППО – 55 од,

літаків – 151 од,

гелікоптерів – 136 од,

автомобільної техніки – 1363 од,

кораблів /катерів – 7 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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