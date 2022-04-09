Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки.

Українські захисники збили новітній російський БПЛА"Оріон". Про це стало відомо після звіту Командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

БПЛА "Оріон" російських окупантів був збитий 7 квітня зенітними ракетними військами Повітряних Сил. Повідомляється, що техніка має велику тривалість польоту і його бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання в певному районі.

Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, в тому числі і ракет "повітря-поверхня".

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