Украинские защитники сбили новейший российский БПЛА "Орион". Об этом стало известно после отчета Командования воздушных сил ВСУ на странице в социальной сети Фейсбук.

БПЛА "Орион" российских оккупантов был сбит 7 апреля зенитными ракетными войсками Воздушных Сил. Сообщается, что техника имеет большую продолжительность полета и его бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.

Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность".

война, техника, Россия, колонна

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