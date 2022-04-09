Украинские защитники сбили новейший российский БПЛА "Орион". Об этом стало известно после отчета Командования воздушных сил ВСУ на странице в социальной сети Фейсбук.
БПЛА "Орион" российских оккупантов был сбит 7 апреля зенитными ракетными войсками Воздушных Сил. Сообщается, что техника имеет большую продолжительность полета и его бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.
Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность".
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