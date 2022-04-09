В Київській області вводять тривалу комендантську годину, яка буде з 21:00 9 квітня до 6:00 10 квітня, також навколо столиці встановлюють оборонні рубежі. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк на своєму каналі в Телеграм, а також у ефірі телемарафону.

Зазначається, що в населених пунктах Гостомельської селищної ради та міста Ірпінь комендантська година діятиме інакше.

Так, тимчасові обмеження в населених пунктах Гостомельської селищної ради триватимуть до 6:00 години 14 квітня. У місті Ірпінь – до 9:00 години 11 квітня.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях – парках, скверах, площах тощо.

«Посилена комендантська година під час воєнного стану – це вимушений крок. Мета якого, перш за все, сприяти безперешкодній роботі правоохоронних органів та рятувальників під час робіт з розмінування територій. Прошу мешканців, що залишилися в цих населених пунктах, дотримуватися вимог та залишатися вдома», – зауважив голова Київської обласної військової адміністрації.

Наразі на Київщині продовжують розміновувати звільнені території, через щожителі столиці та області можуть чути вибухи. З початку робіт знешкоджено майже 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Лише за вчора рятувальники знайшли та знешкодили 742 таких об‘єкти.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки, жителів регіону просять повідомляти за номером 101. Не варто підходити до таких предметів, чи намагатися вирішити ситуацію самостійно – це дуже небезпечно.

Також голова Київської ОВА повідомив, що Збройні Сили України готуються на випадок, якщо росіяни знову спробують піти на Київ та встановлюють оборонні рубежі.

"Ми врахували всі можливі напрямки руху противника, якщо відбудеться відновлення наступу. Інтенсивно будуємо нові оборонні рубежі, які максимально відкинули від Києва. Це для того, щоб не допустити можливості артилерійських обстрілів і раптового заходу", – пояснив Павлюк.

Нагадаємо, у Бучі знайдено цинічне послання окупантів – українцям.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як виглядає Гостомель після вторгнення окупантів.

Також Politeka писала, що Олексій Арестович оцінив загрозу повторного наступу російських окупантів на Київ