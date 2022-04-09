Під час оборони столиці України екіпаж лейтенанта Віталія Сапила знешкодив три десятки одиниць ворожої техніки.

Указом Президента України Володимира Зеленського відважному офіцеру за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України. На жаль, посмертно. Про це повідомляє Інформаційне агентство Міноборони.

Торік лейтенантові виповнився лише 21 рік. Він народився у селі Сокільники на Львівщині. Змалку подавав великі надії у спорті. Закінчив дитячу футбольну школу «Карпати». Юнака запрошували у донецький «Шахтар», однак він вирішив стати військовим і 2017 року вступив до Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, навчався на факультеті бойового застосування військ.

«Життя справжнього офіцера та патріота обірвалось у жорстокому протистоянні ворогу під Києвом. Українських танкістів рашисти не змогли здолати безпосередньо на полі бою, тому залучили авіацію. Пряме влучання ворожої бомби в український танк обірвало життя відважних захисників… Спочивай із миром, Героє України!» - йдеться в повідомленні.

Український військовослужбовець сухопутних військ Віталій Сапило загинув 25 лютого цього року.

Нагадаємо, Арестович розповів, чому наступ рф на Харків Неможливий:"спеціальна дезіноформація".

Як повідомляла Politeka, у Пентагоні підтвердили, що ракетного удару по вокзалу в Краматорську завдала Росія.

Також Politeka писала, що "Певний відбиток": Подоляк розповів, що змінилося в переговорах з рф після подій у Бучі.