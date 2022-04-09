Во время обороны столицы Украины экипаж лейтенанта Виталия Сапила обезвредил три десятка единиц вражеской техники.

Указом Президента Украины Владимира Зеленского отважному офицеру за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоено звание Герой Украины. К сожалению, посмертно. Об этом сообщает Информационное агентство Минобороны.

В прошлом году лейтенанту исполнился лишь 21 год. Он родился в селе Сокольники на Львовщине. С детства подавал большие надежды в спорте. Окончил детскую футбольную школу «Карпаты». Юношу приглашали в донецкий "Шахтер", однако он решил стать военным и в 2017 году поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, учился на факультете боевого применения войск.

"Жизнь настоящего офицера и патриота оборвалась в жестоком противостоянии врагу под Киевом. Украинских танкистов рашисты не смогли одолеть непосредственно на поле боя, поэтому привлекли авиацию. Прямое попадание вражеской бомбы в украинский танк оборвало жизнь отважных защитников... Покойся с миром, Герой Украины!» - говорится в сообщении.

Украинский военнослужащий сухопутных войск Виталий Сапило погиб 25 февраля.

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