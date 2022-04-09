З’явилися кадри з наслідками влучання російського снаряду у житловий будинок на півночі Харкова 9 квітня. На місці вибуху утворилася вирва глибиною зо п’ять метрів, повідомляє Суспільне.

В одному з під’їздів зруйновано перекриття між усіма поверхами — квартири обвалилися всередину.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Рятувальники знайшли і витягли з-під завалів сімох людей, які не отримали значних травм, повідомили у пресслужбі ДСНС регіону.

Очевідці розповіли, що бачили снаряди, які падали з неба на парашутах. Такими ж боєприпасами російські військові вже бомбардували цей район напередодні — тоді були пошкоджені з десяток приватних житлових будинків, зруйновані кілька гаражів. Такі фугаси можуть скидати ракети систем «Смерч», підтвердили сапери, які оглядали місце падіння снарядів.

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