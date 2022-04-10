З’явилася оновлена інформація стосовно загальних бойових втрат російських окупантів, які вторглися до України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в неділю, 10 квітня.
Так, втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 19 300 осіб,
- танків ‒ 722 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1 911 од,
- артилерійських систем – 342 од,
- РСЗВ ‒ 108 од,
- засоби ППО ‒ 55 од,
- літаків – 152 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки ‒ 1 384 од,
- кораблі/ катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 112.
- Спеціальна техніка ‒ 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Також Генштаб показав кадри знищення бойової техніки окупантів українськими військовими.
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