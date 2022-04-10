З’явилася оновлена інформація стосовно загальних бойових втрат російських окупантів, які вторглися до України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в неділю, 10 квітня.

Так, втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 19 300 осіб,
  • танків ‒ 722 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1 911 од,
  • артилерійських систем – 342 од,
  • РСЗВ ‒ 108 од,
  • засоби ППО ‒ 55 од,
  • літаків – 152 од,
  • гелікоптерів – 137 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1 384 од,
  • кораблі/ катери ‒ 7 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 112.
  • Спеціальна техніка ‒ 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Також Генштаб показав кадри знищення бойової техніки окупантів українськими військовими.

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