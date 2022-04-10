Російські окупанти продовжують гинути у безславній та безцільній для них війні.

З’явилася оновлена інформація стосовно загальних бойових втрат російських окупантів, які вторглися до України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в неділю, 10 квітня.

Так, втрати противника орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 19 300 осіб,

танків ‒ 722 од,

бойових броньованих машин ‒ 1 911 од,

артилерійських систем – 342 од,

РСЗВ ‒ 108 од,

засоби ППО ‒ 55 од,

літаків – 152 од,

гелікоптерів – 137 од,

автомобільної техніки ‒ 1 384 од,

кораблі/ катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 112.

Спеціальна техніка ‒ 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Також Генштаб показав кадри знищення бойової техніки окупантів українськими військовими.

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