Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук про те, що російські окупанти продовжують чинити тиск на кримських татар.

Стало відомо, що 6 квітня на КПВВ "Чонгар" безпідставно був затриманий 33-річний громадянин України, житель Херсона Арсен Ібраїмов.

"Без пояснень причин затримання його відвезли до Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, де співробітники ФСБ протягом двох діб під тиском вимагали визнання в тому, що навесні 2016 року він нібито увійшов до складу кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана РФ», - повідомляє Денисова.

Проводячи незаконне затримання і арешт громадян України РФ порушує право на свободу, особисту недоторканність і на справедливий суд, встановлений нормами статей 5 і 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

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