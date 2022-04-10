Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала на своей странице в социальной сети Фейсбук о том, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на крымских татар.
Стало известно, что 6 апреля на КПВВ "Чонгар" безосновательно был задержан 33-летний гражданин Украины, житель Херсона Арсен Ибраимов.
«Без объяснений причин задержания его отвезли в Симферополь во временно оккупированном Крыму, где сотрудники ФСБ в течение двух суток под давлением требовали признания в том, что весной 2016 года он якобы вошел в состав крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана РФ», - сообщает Денисова.
Проводя незаконное задержание и арест граждан Украины РФ нарушает право на свободу, личную неприкосновенность и на справедливый суд, установленный нормами статей 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.
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