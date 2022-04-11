Окупанти взяли в полон моряків вантажного судна Smarta на території Маріупольського морського торгового порту. Про це у своєму Facebook повідомила омбудсмен з прав людини Людмила Денисова.
"За попередніми даними їх могли вивезти в окупований Донецьк. 18 осіб є громадянами України, 1 - громадянин Єгипту. Зв'язку з екіпажем і дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно", - розповіла Денисова.
За її словами, суховантаж зайшов в порт Маріуполя 21 лютого і далі прямував до Туреччини. Однак через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту.
"Такими діями РФ порушує право на життя і свободу, особисту недоторканність, гарантовані статтями 3 і 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції", - розповіла Людмила Денісова.
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