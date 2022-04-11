Заступник голови полку" Азов " Святослав Паламара звернувся до українців і всього цивілізованого світу.

Як пише Politeka.net, України вже 47-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й піти в контрнаступ по ряду напрямків. Але ситуація в Маріуполі продовжує бути досить складною, де українські захисники продовжують перебувати в повному оточенні. Заступник голови полку" Азов " Святослав Паламара записав нове звернення, закликавши українців і весь світ до дії.

"Захисники Маріуполя до всього цивілізованого світу:

Із завтрашнього дня виходьте на площі своїх міст під синьо-жовтими прапорами на підтримку України!

Закликайте своїх політиків до реальних дій у боротьбі зі злом!", - було написано під відео.

Також Святослав зазначив, що політики повинні зробити все, щоб деблокувати Маріуполь, звільнити Ізюм, Херсон та інші міста.

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