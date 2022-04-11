Як пише Politeka.net, України вже 47-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й піти в контрнаступ по ряду напрямків. Але ситуація в Маріуполі продовжує бути досить складною, де українські захисники продовжують перебувати в повному оточенні. Заступник голови полку" Азов " Святослав Паламара записав нове звернення, закликавши українців і весь світ до дії.
"Захисники Маріуполя до всього цивілізованого світу:
Із завтрашнього дня виходьте на площі своїх міст під синьо-жовтими прапорами на підтримку України!
Закликайте своїх політиків до реальних дій у боротьбі зі злом!", - було написано під відео.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
"Чекають запеклі бої": росія стягнула війська і техніку для нового наступу, супутникове фото
Військова провокація: рф може підставити Україну в Придністров'ї, з'явилося попередження
"Все, що у них є, вони використовують": Гайдай розповів, як буде проходити бій за Донбас
«О 3-4-ій годині ранку почнеться…»: голова Луганщини спрогнозував, яким буде вирішальний бій за Донбас
Також Святослав зазначив, що політики повинні зробити все, щоб деблокувати Маріуполь, звільнити Ізюм, Херсон та інші міста.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви подивилася на пекло, яке влаштували окупанти під Києвом
Також Politeka повідомляла, що знищений драмтеатр Маріуполя вдалося зняти з дрона, від кадрів холоне кров: відео
А ще Politeka писала, що канцлер Австрії Нехаммер прокоментував свої переговори з Путіним