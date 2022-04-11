Как пишет Politeka.net, украины уже 47-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и пойти в контрнаступление по ряду направлений. Но ситуация в Мариуполе продолжает быть довольно сложной, где украинские защитники продолжают пребывать в полном окружении. Замглавы полка "Азов" Святослав Паламара записал новое обращение, призвав украинцев и весь мир к действию.
"Защитники Мариуполя ко всему цивилизованному миру:
С завтрашнего дня выходите на площади своих городов под сине-желтыми флагами в поддержку Украины!
Призывайте своих политиков к реальным действиям в борьбе со злом!", - было написано под видео.
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Также Святослав отметил, что политики должны сделать все, чтобы деблокировать Мариуполь, освобить Изюм, Херсон и другие города.
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