Ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою в Донецькій області. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Місцевих жителів закликають підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

"Увага! Ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою в Луганській і Донецькій області. Азотна кислота-жовтого кольору, в результаті вибуху, хмара може світитися червоним, рожевим або сируватим кольором. При вибуху ємностей з азотною кислотою не виходьте з укриття! У будинку закрийте двері і вікна!"- пише на сторінці патрульної поліції.

Нагадаємо, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні і попаданні на шкіру і слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. Для захисту від парів азотної кислоти користуються протигазами або хоча б захисними масками для обличчя.

Нагадаємо, що дев'ятого квітня біля Рубіжного окупанти знову потрапили в цистерну з азотною кислотою, проте небезпечне випаровування пішло в бік самих окупантів. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на сторінці в Телеграм-каналі та сторінці в Фейсбук.

Пари від вибуху цистерни з 4 тоннами азотної кислоти поширилися в районі позицій росіян під Кудряшівкою і Варварівкою. Загрози для життя населення не було.

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