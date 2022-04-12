Враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Донецкой области. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Местных жителей призывают подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.
«Внимание! Враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Луганской и Донецкой области. Азотная кислота — желтого цвета, в результате взрыва, облако может светиться красным, розовым или сыроватым цветом. При взрыве емкостей с азотной кислотой не выходите из укрытия! В доме закройте двери и окна!» - пишет на странице патрульной полиции.
Напомним, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. Для защиты от паров азотной кислоты пользуются противогазами или хотя бы защитными масками для лица.
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Напомним, что девятого апреля возле Рубежного оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой, однако опасное испарение пошло в сторону самих оккупантов. Об этом сообщает глава Луганской ОВА
Пары от взрыва цистерны с 4 тоннами азотной кислоты распространились в районе позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой. Угрозы для жизни населения не было.
Напомним, бойцы ВСУ показали результат новой успешной атаки.
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