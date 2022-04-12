Враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Донецкой области. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Местных жителей призывают подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

«Внимание! Враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Луганской и Донецкой области. Азотная кислота — желтого цвета, в результате взрыва, облако может светиться красным, розовым или сыроватым цветом. При взрыве емкостей с азотной кислотой не выходите из укрытия! В доме закройте двери и окна!» - пишет на странице патрульной полиции.

Напомним, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. Для защиты от паров азотной кислоты пользуются противогазами или хотя бы защитными масками для лица.

Напомним, что девятого апреля возле Рубежного оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой, однако опасное испарение пошло в сторону самих оккупантов. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на странице в Телеграм-канале и странице в Фейсбук.

Пары от взрыва цистерны с 4 тоннами азотной кислоты распространились в районе позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой. Угрозы для жизни населения не было.

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