Кількість жертв може перевищити і 20 тисяч, оскільки за тижні атак постраждалих маріупольців було дуже багато.

Як пише Politeka.net, з початку повномасштабної війни в Маріуполі через обстріли військами РФ загинули не менше 10 тисяч мирних жителів. Про це Associated Press заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в спеціальному інтерв'ю.

За словами Бойченка, кількість жертв може перевищити і 20 тисяч, оскільки за тижні атак тіла маріупольців вже «встеляють вулиці килимом». Бойченко додав, що у нього є дані відразу з декількох джерел, йому дійсно підтвердили також факт спалювання загиблих українців.

Окупанти почали масово спалювати тіла загиблих наших громадян у спеціальних перевізних крематоріях, щоб замести сліди.

"Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба і ці тіла спалюють", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський розповів про одного з росіян, у якого піднялася рука зачепити немовля.

"І навіть немовля! Про це просто страшно говорити. Але це правда, це було. Встановлено навіть особу, цей російський вояка Бичків. З Пскова.

Ось такий російський військовий. "Захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за"русский мир". Ось з таким тепер буде асоціюватися російська армія, російські десантники. З Пскова", - сказав Зеленський.

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