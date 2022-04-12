Як пише Politeka.net, з початку повномасштабної війни в Маріуполі через обстріли військами РФ загинули не менше 10 тисяч мирних жителів. Про це
За словами Бойченка, кількість жертв може перевищити і 20 тисяч, оскільки за тижні атак тіла маріупольців вже «встеляють вулиці килимом». Бойченко додав, що у нього є дані відразу з декількох джерел, йому дійсно підтвердили також факт спалювання загиблих українців.
Окупанти почали масово спалювати тіла загиблих наших громадян у спеціальних перевізних крематоріях, щоб замести сліди.
"Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба і ці тіла спалюють", - сказав він.
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