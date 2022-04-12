Всі наші підприємства в Маріуполі законсервовані в перший тиждень вторгнення Росії в Україну.

Стало відомо, в рф намагаються поширити чергову пропаганду, цього разу вони поширюють інформацію про нібито виробництво біохімічної зброї на Азовсталі в Маріуполі. Про це стало відомо із заяви гендиректора комбінату Енвера Цкітішвілі.

"Всі наші підприємства в Маріуполі законсервовані в перший тиждень вторгнення Росії в Україну. Хімічні реактиви, використовувані металургами в процесі виробництва, знищені ще 25 лютого, про що є всі необхідні документи. На Азовсталі немає ніяких секретних тунелів з біохімічними лабораторіями", - написав Цкітішвілі.

Зазначимо, ще вчора вночі стало відомо про хімічну атаку окупантів по мешканцях Маріуполя. Відзначається, що зараз обстежити місце подій повною мірою неможливо, оскільки окупанти не припиняють обстріли для приховування власних злочинів.

Також ми писали, Подоляк прокоментував цинічну заяву Путіна про»захист Донбасу".

Як відомо, сьогодні Путін цинічно заявив, що завдання Росії в Україні будуть виконані і назвав їх благородними, а також заявив, що його війська "захищають" Донбас.

"Росія заявляє, що її мета в Україні - «захистити людей на Донбасі». Просто в цей момент російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті, що вижили вмирають від голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?",- запитав Подоляк.

Ми писали, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також повідомлялося, що, за словами Михайла Подоляка, світ є свідком "фантастично безглуздого політико-інформаційне самогубства" росіян.

Крім того Politeka.net писала, що мешканка Ірпеня розповіла, як пережила місяць окупації.