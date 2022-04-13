Нещодавно стало відомо про хімічну атаку на жителів Маріуполя та українських захисників. Постраждалі від застосування отруйної речовини поскаржилися на шум у вухах, тахікардію, задишку, нудоту і високу температуру.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що зараз жителі передмістя поскаржилися на погіршення самопочуття після поширення окупантами отруйної речовини.

"Дійсно, вони використовували якусь хімічну речовину, скинувши її з безпілотника. На жаль, ми не можемо взяти зразки і подивитися, що це було. Вітер поширив цю речовину, і його частинки дійшли до околиць міста. Були скарги на здоров'я в селищах Сартана і Талаківка. Після цього люди покинули свої будинки в цих селах і евакуювалися", - сказав він.

Він додав, що в селищах люди розповідають: вони відчувають дивний присмак у роті, нездужання і різні ознаки отруєння хімічною речовиною.

Також стало відомо, в рф намагаються поширити чергову пропаганду, цього разу вони поширюють інформацію про нібито виробництво біохімічної зброї на Азовсталі в Маріуполі. Про це стало відомо із заяви гендиректора комбінату Енвера Цкітішвілі.

"Всі наші підприємства в Маріуполі законсервовані в перший тиждень вторгнення Росії в Україну. Хімічні реактиви, використовувані металургами в процесі виробництва, знищені ще 25 лютого, про що є всі необхідні документи. На Азовсталі немає ніяких секретних тунелів з біохімічними лабораторіями", - написав Цкітішвілі.

Додавши, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також повідомлялося, що, за словами Михайла Подоляка, світ є свідком "фантастично безглуздого політико-інформаційне самогубства" росіян.

Крім того Politeka.net писала, що мешканка Ірпеня розповіла, як пережила місяць окупації.