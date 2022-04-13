Касетні боєприпаси, вибухаючи, розкидають більш дрібні бойові елементи, які самостійно вибухають пізніше.

Стало відомо, що в BBC є докази того, що для удару по залізничному вокзалу в Краматорську використовувався касетний боєприпас. Як відомо, в результаті удару окупантів по вокзалу під час евакуації загинули 57 мирних жителів.

Видання Бі-бі-сі стверджуючи , що володіє доказами застосування касетних боєприпасів по залізничному вокзалу в Краматорську.

Доказами стали свідчення кореспондентів, які відвідали вокзал після удару. Виявлені ними сліди збігаються зі слідами застосування касетних боєприпасів.

Зазначимо, касетні боєприпаси, вибухаючи, розкидають дрібніші бойові елементи, які самостійно вибухають пізніше (іноді значно пізніше). На місці удару знайдені залишки ракети" Точка-У", яка може оснащуватися касетною боєголовкою.

За словами експертів, невеликі отвори, якими було поцятковано все на місці вибуху, характерні саме для касетних боєприпасів.

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