Кассетные боеприпасы, взрываясь, разбрасывают более мелкие боевые элементы, которые самостоятельно взрываются позже.

Стало известно, что в BBC есть доказательства того, что для удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске использовался кассетный боеприпас. Как известно, в результате удара оккупантов по вокзалу во время эвакуации погибли 57 мирных жителей.

Издание Би-би-си утверждает , что обладает доказательствами применения кассетных боеприпасов по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Доказательствами стали свидетельства корреспондентов, посетивших вокзал после удара. Обнаруженные ими следы совпадают со следами применения кассетных боеприпасов.

Отметим, кассетные боеприпасы, взрываясь, разбрасывают более мелкие боевые элементы, которые самостоятельно взрываются позже (иногда значительно позже). На месте удара найдены остатки ракеты "Точка-У", которая может оснащаться кассетной боеголовкой.

По словам экспертов, небольшие отверстия, которыми было испещрено все на месте взрыва, характерны именно для кассетных боеприпасов.

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