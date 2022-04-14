У Херсонській області російські окупанти знову викрали людину - цього разу депутата місцевої райради.

Російські військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курикова. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у своєму Facebook.

"На жаль, погана новина-росіяни викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Курикова Володимира Львовича", - написав Хлань.

Депутат облради зазначив, що Куриков "відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради".

Зазначимо, що раніше, вранці 9 квітня окупанти викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова з Херсона.

Також варто зауважити, що в мережі регулярно з'являється інформація про те, що російські окупанти викрадають людей. Вони "полюють" на місцевих активістів, депутатів, чиновників, журналістів. Найчастіше це відбувається на тих територіях, які тимчасово окуповані російськими загарбниками.

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