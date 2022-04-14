В Херсонской области российские оккупанты снова похитили человека – в этот раз депутата местного райсовета.

Российские военные похитили депутата Скадовского районного совета Владимира Курикова. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в своем Facebook.

"К сожалению, плохая новость – россияне похитили депутата Скадовского райсовета от "ЕС" Курикова Владимира Львовича", - написал Хлань.

Депутат облсовета отметил, что Куриков "известный патриот, который был также в списке кандидатов в депутаты Херсонского областного совета".

Отметим, что ранее, утром 9 апреля оккупанты похитили бывшего голову Херсонской ОГА Андрея Путилова из Херсона.

Также стоит заметить, что в сети регулярно появляется информация о том, что российские оккупанты похищают людей. Они "охотятся" на местных активистов, депутатов, чиновников, журналистов. Зачастую это происходит на тех территориях, которые временно оккупированы российскими захватчиками.

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