Як пише Politeka.net, директор Солом'янського ринку в Києві Іван Лісовий разом з депутатом Київради Георгієм Зантарая допомогли доставити їжу для українських захисників, про що він розповів на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Продовжуємо з Георгієм Зантарая, Андрієм Андрєєвим та Ларисою Поляковою годувати наших воїнів приготованими волонтерами варениками. Сьогодні відвантажили ще 150 кг продукції у військову частину!

Нагадую, що ви можете підтримати наш волонтерський рух! Слава Україні!» - повідомляє Лісовий і показує новий кадр, зроблений разом з колегами.

Раніше Іван Лісовий передав чергову партію гуманітарної допомоги разом з колегами до Чернігова.

"Ранок з хорошими справами! Завантажили гуманітарну допомогу і відправили черговий вантажний автомобіль на Чернігів!

Вдячні керівнику ГО Академія розвитку громадянського суспільства Андрію Літакову за постійну підтримку волонтерського руху» - підписав кадри зі звітом лісової.

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