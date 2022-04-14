Как пишет Politeka.net, директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый вместе с депутатом Киевсовета Георгием Зантарая помогли доставить еду для украинских защитников, о чем он рассказал на своей странице в Фейсбуке.
«Продолжаем с Георгием Зантарая, Андреем Андреевым и Ларисой Поляковой кормить наших воинов приготовленными волонтерами варениками. Сегодня отгрузили еще 150 кг продукции в воинскую часть!
Напоминаю, что вы можете поддержать наше волонтерское движение! Слава Украине!» - сообщает Лисовый и показывает новый кадр, сделанный вместе с коллегами.
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Ранее Иван Лисовый передал очередную партию гуманитарной помощи вместе с коллегами в Чернигов.
«Утро с хорошими делами! Загрузили гуманитарную помощь и отправили очередной грузовой автомобиль на Чернигов!
Благодарны руководителю ГО Академия развития гражданского общества Андрею Самолетову за постоянную поддержку волонтерского движения💪» - подписал кадры с отчетом Лисовой.
Напомним, Новый пакет помощи от США: передают 11 вертолетов, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Джавелинов.
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