З полону російських окупантів звільнили двох українських пілотів Івана Пепеляшка та Олексія Чижа. Військовослужбовці розповіли, що росіяни погрожували тортурами, а також не надавали елементарної медичної допомоги. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерство оборони України.

Українські пілоти потрапили в полон ще 8 березня в районі села Нова Басань Чернігівської області. Для них кілька разів змінювали місце утримання, і врешті-решт доставили в СІЗО міста Курськ, де вони перебували в камері ще з вісьмома українськими офіцерами.

Пепеляшко розповів, що, незважаючи на серйозні поранення, окупанти відмовляються надавати медичну допомогу нашим військовим у полоні.

"Хлопці тримаються, але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найважчі. Але марно. Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялися, погрожували, що перестануть перев'язувати рани товаришам. Говорили, що будуть відрізати запалені частини по шматочку. Згадували про наші сім'ї і про небезпеку, яка їм загрожує", - розповідає пілот.

Інший пілот Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди з приводу того, що Україну "придумав Ленін". При цьому російські офіцери навіть при допитах визнавали, що їх "бліц-криг" провалився і поставлених цілей досягти не вдалося.

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