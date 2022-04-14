Ніякий бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини і їм дорога лише в Гаагу.

Українська розвідка оприлюднила дані і фото російських військових злочинців, що відносяться до вищого командного складу, свідомо виконують накази путінського режиму по знищенню України.

Дані двох російських генералів оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Ці російські військові – "покидьки без честі, душі і совісті, яких ніякий бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини і їм дорога лише в Гаагу".

Один з них - Солодчук Валерій Миколайович, штатна посада-командувач 36 армією Східного ВО ЗС рф, генерал-лейтенант.

Він безпосередньо бере участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 36-ї армії, виділеними у складі угруповання військ "Схід". У період з лютого по квітень 2022 керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку.

Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Восени 2014 р. – навесні 2015 р. керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 командування резерву (далі Центр територіальних військ, 8 Армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК.

Дані на Солодчука Валерія Миколайовича, а саме біографії, паспорт, іпн, адреси реєстрації можна подивитися тут.

Другий російський військовий злочинець - Дворніков Олександр Володимирович.

З 8 квітня 2022 р.призначений командувачем угрупованням російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р., до цього часу командував угрупованням військ "Південь".

Також він керував армією рф в Сирії - його дії, зокрема, призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення, кваліфікованої міжнародним співтовариством як військовий злочин. У 2016 році за виконання злочинних наказів Кремля отримав звання "Героя росії".

Дані на Дворнікова Олександра Володимировича, а саме біографії, особисті дані (паспорт, військове посвідчення, поточна адреса реєстрації), інформацію та фото членів сім'ї можна подивитися тут.



Нагадаємо, почалися масові звільнення в окремих частинах рф, солдати відмовляються йти в Україну.

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