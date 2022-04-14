Незважаючи на відкриття «гуманітарних коридорів» росіяни продовжували обстрілювати міста Луганщини упродовж всього дня. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай 14 квітня.

Зазначається, що 17 жителів Луганщини врятовано під час обстрілів, 14 із них – в Лисичанську.

«Ще учора ввечері в Тошківці отримала смертельне осколкове поранення в голову літня жінка. Вночі обстріляне місто Золоте, де згоріли три будинки. Зранку у Сєвєродонецьку російський снаряд потрапив у багатоповерхівку – рятувальники своєчасно зайшли під завалами чоловіка. По обіді ворожий вогонь прийняла Кремінна, унаслідок чого були поранені чоловік із жінкою. Необхідна допомога їм уже надана», - повідомив Гайдай.

Зазначається, що попри щільні обстріли населенню області поліцейські і рятувальники регулярно доставляють їжу, питну та технічну воду.

«Навіть до південного мікрорайону Рубіжного, звідки не завжди вдається евакуювати людей, сьогодні доставлено 4 тонни води. Загалом на потреби луганчан упродовж доби розвезено 24 тонни технічної води і тисячі продуктових наборів», - повідомив голова Луганщини.

Нагадаємо, вчителі на окупованих територіях відмовилися допомагати ворогу

Як повідомляла Politeka, британська розвідка розкрила плани путіна, які міста можуть стати мішенню

Також Politeka писала, що окупанти після битви за Донбас можуть спробувати "взяти" Київ: "Не тільки зі сходу"