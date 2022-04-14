Вчора в Чернігівській області фіксувався вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Як пише Politeka.net, вчора росіяни обстріляли наших прикордонників у Чернігівській області. Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Стрілянина була з гранатометів і стрілецької зброї, що відкривали вороги з боку свого пункту пропуску «Погар».

"Як завжди, орки, як навала сарани. Інфраструктуру знищували, там, де спали, там і... під час заходів залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому діємо дуже обережно.

Зокрема, вчора в Чернігівській області фіксувався вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, які відкривали рашисти з боку свого пункту пропуску «Погар».Робота триває... " - інформують у мережі.

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"Ще вчора ввечері в Тошківці отримала смертельне осколкове поранення в голову Літня жінка. Вночі обстріляно місто Золоте, де згоріли три будинки. Вранці в Сєвєродонецьку Російський снаряд влучив у багатоповерхівку-рятувальники своєчасно зайшли під завалами чоловіка. Після обіду ворожий вогонь прийняла Кремінна, внаслідок чого було поранено чоловіка з жінкою. Необхідна допомога їм вже надана", - повідомив Гайдай.

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