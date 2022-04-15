Росіяни завдали авіаударів по Донецькій області, є поранені та загиблі. Про це 14 квітня повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Так, зранку росіяни завдали трьох авіаударів по Великій Новосілці – щонайменше двоє поранених. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Одна з бомб влучила у багатоповерхівку, але, на щастя, всі її мешканці вже були евакуйовані.

Крім того, під обстріли потрапили Зарічне, Вугледар та Богородичне. У Зарічному 1 людина загинула і 2 поранено, у Вугледарі – 1 загиблий і 3 поранених, у Зарічному – 1 загиблий.

В області триває евакуація цивільного населення. Сьогодні вивезли 46 людей з Вугледара, серед яких 6 дітей.

Голова області закликав місцевих жителів евакуюватися, щоб врятувати життя.

«Сьогоднішній приклад Великої Новосілки чітко доводить, що евакуація – це життєва необхідність. Тому вкотре закликаю всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, якнайшвидше покинути область. Ворог буде продовжувати атакувати цивільних, і з кожним днем – все жорстокіше. Не давайте росіянам цього зробити! Виїдьте за межі області і дайте Збройним силам України боронити нашу землю і наші життя», - зазначив Кириленко.

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