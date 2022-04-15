У Миколаївській області у звільнених від ворога населених пунктах продовжують працювати вибухотехніки, які виявляють і знешкоджують снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.

Поліцейські фіксують в Баштанському районі Миколаївської області, всі випадки злочинних дій загарбників щодо мирного населення: руйнування будинків, пошкодження машин та іншої техніки.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області в Facebook.

Крім того, росіяни залишили після себе розграбовані магазини і склади, у місцях, де тимчасово були присутні. Слідчі ретельно проводять огляди на місцях подій, з'ясовують масштаби завданих руйнувань і збирають речові докази.

На Баштанщині також провели огляд території агропідприємства, яке під час окупації стало базою для військових рф. Там була виявлена Військова форма, натільна білизна, носилки, залишки продуктів, ящики для зброї і все інше, що кинули загарбники.

У Миколаївській області у звільнених від ворога населених пунктах продовжують працювати вибухотехніки, які виявляють і знешкоджують снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.

У той же самий час, глава Миколаївської ОГА Віталій Кім під впливом від новин і взагалі всього, що відбувається придумав алегоричну історію, в якій описав геополітичний розклад сил зараз.

У ній глава Миколаєва порівняв Росію з величезною п'яною бидлом, а Україну – з інтелігентним хлопцем з сусідньої вулиці.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про ключові втрати росії в морі.

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