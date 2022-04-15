В Николаевской области в освобожденных от врага населенных пунктах продолжают работать взрывотехники, которые обнаруживают и обезвреживают снаряды и другие взрывоопасные предметы.

Полицейские фиксируют в Баштанском районе Николаевской области, все случаи преступных действий захватчиков в отношении мирного населения: разрушения домов, повреждения машин и другой техники.

Об этом сообщает Полиция Николаевской области в Facebook.

Кроме того, россияне оставили после себя разграбленные магазины и склады, в местах, где временно присутствовали. Следователи тщательно проводят осмотры на местах событий, выясняют масштабы нанесенных разрушений и собирают вещественные доказательства.

На Баштанщине также провели осмотр территории агропредприятия, которое во время оккупации стало базой для военных рф. Там была обнаружена военная форма, нательное белье, носилки, остатки продуктов, ящики для оружия и все остальное, что бросили захватчики.

В Николаевской области в освобожденных от врага населенных пунктах продолжают работать взрывотехники, которые обнаруживают и обезвреживают снаряды и другие взрывоопасные предметы.

В то же самое время, глава Николаевской ОГА Виталий Ким под влиянием от новостей и вообще всего происходящего придумал аллегорическую историю, в которой описал геополитический расклад сил сейчас.

В ней глава Николаева сравнил Россию с огромной пьяной быдлом, а Украину – с интеллигентным парнем с соседней улицы.

Напомним, в британской разведке сообщили о ключевых потерях россии в море.

Как сообщала Politeka, Арестович сообщил обнадеживающие новости.

Также Politeka писала, что в Генштабе ЗСУ сообщили, какие населенные пункты сейчас штурмует враг.