Російські війська почали процес ексгумації тіл, які до цього були поховані у дворах житлових будинків Маріуполя. Про це повідомляє міськрада Маріуполя на своїй сторінці в Телеграм-каналі.

Стало відомо, що окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого доглядача, який не дає можливості цього зробити. Як повідомили знаходяться в місті маріупольці, російські війська почали процес ексгумації тіл, які до цього були поховані у дворах житлових будинків.

"Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала в Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можна допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замістити сліди своїх військових злочинів у нашому місті» - пишуть у міськраді.

Також ми писали, в Київській області місцевий житель самостійно ліквідував 12 російських окупантів. Також йому вдалося знищити і екіпаж ворожої БТР, що проривався до Києва.