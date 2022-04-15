Російські війська почали процес ексгумації тіл, які до цього були поховані у дворах житлових будинків Маріуполя. Про це повідомляє міськрада Маріуполя на своїй сторінці в Телеграм-каналі.
Стало відомо, що окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого доглядача, який не дає можливості цього зробити. Як повідомили знаходяться в місті маріупольці, російські війська почали процес ексгумації тіл, які до цього були поховані у дворах житлових будинків.
"Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала в Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можна допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замістити сліди своїх військових злочинів у нашому місті» - пишуть у міськраді.
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Також ми писали, в Київській області місцевий житель самостійно ліквідував 12 російських окупантів. Також йому вдалося знищити і екіпаж ворожої БТР, що проривався до Києва.
Так, у розвідці розповіли, що чоловік з позивним "Вовк" після заходу окупаційних військ на Київщину надавав силам ЗСУ точну інформацію про дислокацію ворога. Крім того, маючи власну спортивну та мисливську зброю, провів кілька вилазок у тилу ворога.
Ми писали, окупант зізнався, що це Росія обстрілює свою ж територію - Брянську область, щоб підставити Україну.
Також Politeka.net писала, що, згідно з даними британської розвідки, росіяни втратили два ключові Військово-морські об'єкти.
Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти більше не зможуть виробляти свої ракети "Кинджал".