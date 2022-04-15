Російські військові таким чином заявляють, що надалі несуть повну відповідальність за те, що відбувається в місті.

Сьогодні вранці в Скадовську Херсонська область військові РФ зняли прапори України з будівлі міської ради і флагштока в центрі міста і повісили свої триколори. Про це повідомив Скадовський міський голова Олександр Яковлєв на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Він вважає, що російські військові таким чином заявляють, що надалі несуть повну відповідальність за те, що відбувається в місті.

"Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами, тому сьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді триває.

Які прапори не вішають загарбники на будівлях і площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів і блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця!"- повідомляє Яковлєв.

Российский актер Александр Феклистов pic.twitter.com/3NHEJguH68 — Рустем Адагамов (@adagamov) April 14, 2022

Російський актор Олександр Феклістов, відомий за роллю Сан Санича в комедійному серіалі "Свати", звернувся до українців зі словами підтримки.

"Дорогі мої українські колеги, з ким я працював, хто мене пам'ятає, хочу висловити вам слова солідарності. Ми тут в Росії відчуваємо неймовірний сором і ганьба у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці в порівнянні з тим, що терпить зараз Україна...» ,- заявив Феклістов.

Нагадавши, окупант зізнався, що це Росія обстрілює свою ж територію - Брянську область, щоб підставити Україну.

Також Politeka.net писала, що, згідно з даними британської розвідки, росіяни втратили два ключові Військово-морські об'єкти.

Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти більше не зможуть виробляти свої ракети "Кинджал".