Сьогодні вранці в Скадовську Херсонська область військові РФ зняли прапори України з будівлі міської ради і флагштока в центрі міста і повісили свої триколори. Про це повідомив Скадовський міський голова Олександр Яковлєв на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Він вважає, що російські військові таким чином заявляють, що надалі несуть повну відповідальність за те, що відбувається в місті.
"Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами, тому сьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді триває.
Які прапори не вішають загарбники на будівлях і площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів і блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця!"- повідомляє Яковлєв.
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"Дорогі мої українські колеги, з ким я працював, хто мене пам'ятає, хочу висловити вам слова солідарності. Ми тут в Росії відчуваємо неймовірний сором і ганьба у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці в порівнянні з тим, що терпить зараз Україна...» ,- заявив Феклістов.
Нагадавши, окупант зізнався, що це Росія обстрілює свою ж територію - Брянську область, щоб підставити Україну.
Також Politeka.net писала, що, згідно з даними британської розвідки, росіяни втратили два ключові Військово-морські об'єкти.
Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти більше не зможуть виробляти свої ракети "Кинджал".