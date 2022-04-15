Сегодня утром в Скадовске Херсонская область военные РФ сняли флаги Украины со здания городского совета и флагштока в центре города и повесили свои триколоры. Об этом сообщил Скадовский городской голова Александр Яковлев на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Он считает, что российские военные таким образом заявляют, что в дальнейшем несут полную ответственность за происходящее в городе.
«Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому сегодня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается.
Какие флаги не вешают захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвета наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца!» - сообщает Яковлев.
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«Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнении с тем, что терпит сейчас Украина...», - заявил Феклистов.
Напомним, оккупант признался, что это россия обстреливает свою же территорию - Брянскую область, чтобы подставить Украину.
Также Politeka.net писала, что, согласно данным британской разведки, россияне потеряли два ключевіх военно-морских объекта.
Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты больше не смогут производить свои ракеты "Кинжал".