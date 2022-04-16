Окупанти завдали удару по Полтавщині пізно ввечері в п’ятницю, 15 квітня. Про наслідки повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Про звуки вибуху повідомлялося близько 23.30.

«На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері «приліт» по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації. Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, два ракетні удари по інфраструктурі Миргорода на Полтавщині завдали війська РФ у вівторок увечері. Про ракетний удар по Миргороду повідомлялося також 9 квітня. Тоді повідомлялося про двох постраждалих.

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